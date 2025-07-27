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«Сельта» выкупит Сарагосу у «Баварии» за 13 млн евро, если финиширует не ниже 13-го места, а вингер проведет «реалистичное» количество матчей

Сообщалось, что «Бавария» отдаст вингера в аренду, сделка согласована.

Источник: Спортс"

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, клуб Ла Лиги обязан будет выкупить испанца за 13 млн евро в том случае, если займет как минимум 13-е место, а сам футболист проведет «реалистичное» количество матчей.

Сарагоса в минувшем сезоне играл за «Осасуну» на правах аренды и принял участие в 27 матчах Ла Лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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