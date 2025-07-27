Майсторович выступает за «Динамо» с сезона-2022/2023 и за это время провел 19 игр в Мир РПЛ, отметившись одним голом. Подробно со статистикой воспитанника «Воеводины» можно ознакомиться здесь.
«Динамо» пытается найти Майсторовичу новый клуб из-за возможного ужесточения лимита и проблем серба со здоровьем (Sport24)
Как сообщает Sport24, московский клуб предпринимает попытки найти новую команду для 20-летнего серба. Причины две: возможное ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России и проблемы защитника со здоровьем.