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«Динамо» пытается найти Майсторовичу новый клуб из-за возможного ужесточения лимита и проблем серба со здоровьем (Sport24)

Как сообщает Sport24, московский клуб предпринимает попытки найти новую команду для 20-летнего серба. Причины две: возможное ужесточение лимита на легионеров в чемпионате России и проблемы защитника со здоровьем.

Источник: Спортс"

Майсторович выступает за «Динамо» с сезона-2022/2023 и за это время провел 19 игр в Мир РПЛ, отметившись одним голом. Подробно со статистикой воспитанника «Воеводины» можно ознакомиться здесь.