Семак о лимите: «Его не было, когда ЦСКА и “Зенит” побеждали в еврокубках, это не мешало россиянам уезжать в Европу. Батраков и Тюкавин играют, потому что они сильнее тех, кто есть»

Вы прекрасно помните те годы, в которые ЦСКА побеждал, и «Зенит» побеждал в еврокубках, и сборная хорошо выступала, никакого лимита не было. Это не мешало российским игрокам и уезжать в Европу и быть на ведущих ролях в своих клубах. Вспомните, в «Зените» какая была плеяда российских игроков, в ЦСКА плеяда российских игроков, которые были лидерами команды. Поэтому здесь вопрос исключительно конкуренции. А если иностранные игроки или те, которые приезжают, сильнее наших, то это вопрос здоровой конкуренции. Будут сильнее наши — будут наши играть.