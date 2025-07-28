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«Ливерпуль» готов сделать крупное предложение по Исаку после продажи Диаса. Форвард «Ньюкасла» хочет перейти и не ведет переговоры с саудовскими клубами

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы готовы сделать крупное предложение «Ньюкаслу» по шведскому форварду после завершения продажи Луиса Диаса в «Баварию» за 75 млн евро.

Источник: Спортс"

Исак заинтересован в переходе и даже не ведет переговоров с клубами из Саудовской Аравии, только с «Ливерпулем», отмечает Романо.

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