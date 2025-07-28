«Юве» не отдал Веа в аренду в «Марсель» из-за труднодостижимых условий обязательного выкупа (Tuttosport)

По информации Tuttosport, предложение «Марселя» не устроило туринцев из-за труднодостижимых условий обязательства выкупа, что не гарантирует дальнейшую полноценную продажу.
Сообщается, что агент Баду Самбаге, представляющий интересы Веа, прибыл в Турин, чтобы обсудить ситуацию с руководством «Ювентуса». В подписании Веа заинтересованы три клуба из АПЛ и одна из команд Лиги 1. «Ювентус» оченивает Тимоти в 18−20 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А американец провел 30 матчей за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
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