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«Юве» не отдал Веа в аренду в «Марсель» из-за труднодостижимых условий обязательного выкупа (Tuttosport)

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» перейдет во французский клуб на правах аренды с обязательством выкупа за 12−15 млн евро.

Источник: Спортс"

По информации Tuttosport, предложение «Марселя» не устроило туринцев из-за труднодостижимых условий обязательства выкупа, что не гарантирует дальнейшую полноценную продажу.

Сообщается, что агент Баду Самбаге, представляющий интересы Веа, прибыл в Турин, чтобы обсудить ситуацию с руководством «Ювентуса». В подписании Веа заинтересованы три клуба из АПЛ и одна из команд Лиги 1. «Ювентус» оченивает Тимоти в 18−20 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А американец провел 30 матчей за «Ювентус», забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

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