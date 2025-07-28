Де Лигт про «МЮ»: «Мы все недовольны прошлым сезоном, играть намного лучше — наш долг перед собой в том числе. Жаль пропускать еврокубки, но это может стать преимуществом»

Конечно, хочется играть как можно больше, и жаль, что мы пропустим еврокубки, но в прошлом сезоне вы видели, что у некоторых команд, выступавших в Лиге чемпионов, были проблемы в чемпионате. Так что мы можем превратить это в преимущество, если будем грамотно использовать освободившееся время, тренироваться на полную каждый день", — сказал защитник.