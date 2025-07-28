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Де Лигт про «МЮ»: «Мы все недовольны прошлым сезоном, играть намного лучше — наш долг перед собой в том числе. Жаль пропускать еврокубки, но это может стать преимуществом»

"После такого сезона, как прошлый, необходимость постепенно восстановить уверенность естественна. Сейчас в команде позитивный настрой, приехали новые футболисты. У нас много времени на то, чтобы тренироваться вместе, это очень и очень важно.

Источник: Спортс"

Мы все недовольны нашими выступлениями в прошлом сезоне. Играть намного лучше — наш долг перед собой в том числе. Надеюсь, мы дадим фанатам больше поводов для радости.

Конечно, хочется играть как можно больше, и жаль, что мы пропустим еврокубки, но в прошлом сезоне вы видели, что у некоторых команд, выступавших в Лиге чемпионов, были проблемы в чемпионате. Так что мы можем превратить это в преимущество, если будем грамотно использовать освободившееся время, тренироваться на полную каждый день", — сказал защитник.