Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Влахович поставил лайк под постом Леау о победе «Милана» над «Ливерпулем» и убрал спустя несколько минут. «Россонери» интересовались форвардом «Ювентуса»

В субботу «россонери» обыграли «Ливерпуль» в товарищеском матче со счетом 4:2.

Источник: Спортс"

Вингер «Милана» Рафаэл Леау выложил об этом пост в соцсетях после игры. Форвард «Ювентуса» Влахович поставил лайк под публикацией, однако убрал его спустя несколько минут.

Напомним, серба связывают с возможным переходом в «Милан». Массимилиано Аллегри лично хочет видеть Душана в команде.

Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.
Читать дальше