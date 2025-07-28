Безруков о пенальти «Зенита»: «Не видел, но мне сказали, вроде был. Если бы не он, игра пошла бы по другому сценарию. С другой стороны, “Рубин” это взбодрило»

На 7-й минуте мяч после заброса «Зенита» со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко, который в этот момент находился к мячу спиной и боролся за позицию с Максимом Глушенковым. Главный судья Алексей Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый. Андрей Мостовой ударом с точки открыл счет в матче.
К перерыву счет в матче был 0:2 в пользу гостей.
— Что произошло в перерыве? Игра команды очень изменилась.
— Был «пихач». Но повлиял положительно. Каждый из ребят понимал, что не самый лучший первый тайм получился. С ребятами общались: если бы не пенальти, то игра бы пошла по другому сценарию. С другой стороны, хорошо, что это нас взбодрило.
— Видел ли эпизод с пенальти?
— Не видел, но мне сказали, что пенальти вроде был, — сказал полузащитник «Рубина».