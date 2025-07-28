Безруков о пенальти «Зенита»: «Не видел, но мне сказали, вроде был. Если бы не он, игра пошла бы по другому сценарию. С другой стороны, “Рубин” это взбодрило»

— Был «пихач». Но повлиял положительно. Каждый из ребят понимал, что не самый лучший первый тайм получился. С ребятами общались: если бы не пенальти, то игра бы пошла по другому сценарию. С другой стороны, хорошо, что это нас взбодрило.