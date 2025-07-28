Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Спартак Кс
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Безруков о пенальти «Зенита»: «Не видел, но мне сказали, вроде был. Если бы не он, игра пошла бы по другому сценарию. С другой стороны, “Рубин” это взбодрило»

«Рубин» дома сыграл вничью с петербуржцами во 2-м туре Мир РПЛ (2:2).

Источник: Спортс"

На 7-й минуте мяч после заброса «Зенита» со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко, который в этот момент находился к мячу спиной и боролся за позицию с Максимом Глушенковым. Главный судья Алексей Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый. Андрей Мостовой ударом с точки открыл счет в матче.

К перерыву счет в матче был 0:2 в пользу гостей.

— Что произошло в перерыве? Игра команды очень изменилась.

— Был «пихач». Но повлиял положительно. Каждый из ребят понимал, что не самый лучший первый тайм получился. С ребятами общались: если бы не пенальти, то игра бы пошла по другому сценарию. С другой стороны, хорошо, что это нас взбодрило.

— Видел ли эпизод с пенальти?

— Не видел, но мне сказали, что пенальти вроде был, — сказал полузащитник «Рубина».