«Спартак» предложил 15 млн евро за Артура. Вингер «Ботафого» год выступал за «Зенит»

«Ботафого» купил 27-летнего бразильца в январе у «Зенита» за 10 млн. Артур выступал за сине-бело-голубых на протяжении одного года.
В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету игрока 2 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика — здесь.
Клуб из Рио-де-Жанейро пока не ответил на предложение красно-белых, сообщает UOL.
«Ботафого» купил 27-летнего бразильца в январе у «Зенита» за 10 млн. Артур выступал за сине-бело-голубых на протяжении одного года.
В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету игрока 2 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика — здесь.