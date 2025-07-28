Биджиев об 1:1 с «Оренбургом»: «Махачкала» должна была дожимать. Обидно, что пропустили со стандарта"

На мой взгляд, получились два разных тайма. В первом мы хорошо контролировали мяч и имели преимущество, но не хватало точности в завершающей стадии атаки, не хватало последнего паса. Второй тайм начали удачно, сразу забили. Но чуть‑чуть, может быть, контроль мяча утратили. Хотя создавали моменты. Ну и, конечно, очень обидно, что пропустили со стандарта. Думаю, мы должны были дожимать все‑таки.