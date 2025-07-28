Пьянич об Аллегри в «Милане»: «Он и Конте — самые успешные тренеры в Италии. Когда на скамейке Макс, можно ожидать большего, чем топ-4»

Он и Конте — лучшие и самые успешные тренеры в Италии. Мало кто умеет справляться с давлением так, как Аллегри. «Россонери» хотят финишировать в топ-4, но когда на скамейке такой тренер, как Аллегри, можно ожидать и большего, — сказал экс-хавбек «Ювентуса» и ЦСКА.