Пьянич об Аллегри в «Милане»: «Он и Конте — самые успешные тренеры в Италии. Когда на скамейке Макс, можно ожидать большего, чем топ-4»

— Я часто общаюсь с Максом, мы провели прекрасные годы в «Юве». Мы друзья, и здорово видеть его в «Милане».
Он и Конте — лучшие и самые успешные тренеры в Италии. Мало кто умеет справляться с давлением так, как Аллегри. «Россонери» хотят финишировать в топ-4, но когда на скамейке такой тренер, как Аллегри, можно ожидать и большего, — сказал экс-хавбек «Ювентуса» и ЦСКА.
Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше