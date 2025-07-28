ФИФА ответила FIFPRO: «Предлагаем вернуться за стол переговоров, как только вы прекратите шантаж, отзовете жалобы, опубликуете свой регламент и полный финансовый отчет»

"ФИФА предлагает FIFPRO вернуться за стол переговоров, как только они прекратят шантаж и отзовут свои жалобы, опубликуют свой регламент, свой полный финансовый отчет (включая все их источники дохода, подробную концепцию интеллектуальной собственности в отношении игроков, на которых они претендуют, а также финансирование одного из их региональных подразделений, которое оно получает от некоторых футбольных организаций) и полный список участников, интересы которых они представляют.
Футбол заслуживает единства, а не раскола. Игроки заслуживают действий, а не риторики.
ФИФА будет двигаться вперед вместе с футболистами и с теми, кто действительно хочет лучшего для футбола. FIFPRO решать, соглашаться с этим призывом или нет", — говорится в заявлении ФИФА.