ФИФА ответила FIFPRO: «Предлагаем вернуться за стол переговоров, как только вы прекратите шантаж, отзовете жалобы, опубликуете свой регламент и полный финансовый отчет»

"ФИФА предлагает FIFPRO вернуться за стол переговоров, как только они прекратят шантаж и отзовут свои жалобы, опубликуют свой регламент, свой полный финансовый отчет (включая все их источники дохода, подробную концепцию интеллектуальной собственности в отношении игроков, на которых они претендуют, а также финансирование одного из их региональных подразделений, которое оно получает от некоторых футбольных организаций) и полный список участников, интересы которых они представляют.