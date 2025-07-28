Педро о 2:2 с «Рубином»: «Зениту» нужно скорее перевернуть эту страницу, поднять голову повыше и работать с удвоенной энергией"

— Мы провели очень хороший первый тайм. Повели 2:0. К сожалению, пропустили быстрый гол после перерыва. Были моменты, чтобы самим забить еще, но мы их не реализовали. Нужно скорее перевернуть эту страницу, поднять голову повыше и работать с удвоенной энергией, чтобы выиграть в следующем матче.