Педро о 2:2 с «Рубином»: «Зениту» нужно скорее перевернуть эту страницу, поднять голову повыше и работать с удвоенной энергией"

— Как вам игралось на позиции в центре поля?
— Чувствовал себя отлично. Мне комфортно играть на этой позиции — есть опыт выступления на ней в молодежной сборной Бразилии. Главное — приносить пользу команде.
— Улучшается ли взаимопонимание на поле с Жерсоном?
— Он совсем недавно пришел в команду. Это потрясающий футболист. Чувствую, что взаимопонимание прибавляется с каждой тренировкой. Уверен, дальше будет только лучше, — сказал полузащитник «Зенита».
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