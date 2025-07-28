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Педро о 2:2 с «Рубином»: «Зениту» нужно скорее перевернуть эту страницу, поднять голову повыше и работать с удвоенной энергией"

— Мы провели очень хороший первый тайм. Повели 2:0. К сожалению, пропустили быстрый гол после перерыва. Были моменты, чтобы самим забить еще, но мы их не реализовали. Нужно скорее перевернуть эту страницу, поднять голову повыше и работать с удвоенной энергией, чтобы выиграть в следующем матче.

Источник: Спортс"

— Как вам игралось на позиции в центре поля?

— Чувствовал себя отлично. Мне комфортно играть на этой позиции — есть опыт выступления на ней в молодежной сборной Бразилии. Главное — приносить пользу команде.

— Улучшается ли взаимопонимание на поле с Жерсоном?

— Он совсем недавно пришел в команду. Это потрясающий футболист. Чувствую, что взаимопонимание прибавляется с каждой тренировкой. Уверен, дальше будет только лучше, — сказал полузащитник «Зенита».

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