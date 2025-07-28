«Байер» купил форварда сборной Мали U17 Бомба за 1,5 млн евро. Игрок перейдет в Леверкузен в марте, когда ему исполнится 18

Бомба переедет в Леверкузен после 12 марта 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.
В апреле в 6 матчах Кубка Африки U17 высокорослый нападающий (1,88 м) забил 3 гола, сделал 2 ассиста и помог Мали выйти в финал.
Согласно Transfermarkt, немецкий клуб купил игрока у малийского «Бамако» за 1,5 млн евро.
Бомба переедет в Леверкузен после 12 марта 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.
В апреле в 6 матчах Кубка Африки U17 высокорослый нападающий (1,88 м) забил 3 гола, сделал 2 ассиста и помог Мали выйти в финал.