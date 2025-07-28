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Воронежский губернатор: победа «Факела» — лучший для меня подарок

В воскресенье, 27 июля, губернатор Воронежской области отмечал свой День рождения, ему исполнилось 62 года.

В этот же вечер команда «Факел» впервые в новом сезоне сражалась на домашнем поле с «Уфой» и победила со счетом 1:0.

За игрой на местным стадионе наблюдали 10003 болельщика, что является рекордной посещаемостью. Гол на 80-й минуте забил защитник Илья Гапонов.

Губернатор Воронежской области отметил, что «огнеопасные» с самого начала встречи много атаковали и создавали активных моментов больше, чем соперник.

— Победа воронежской команды — один из самых приятных подарков, который мне сегодня преподнесли. Кроме того, воронежские болельщики создали праздник для любимой команды и самих себя. В первом матче — полный стадион. Это обязывало наших игроков показать положительный результат, — написал в своем телеграм-канале Александр Гусев.

В надеждах на новые победы, глава региона также поблагодарил тренерский штаб и тех, кто создал победную обстановку на трибунах.

В третьем туре «Факел» встретится с «Соколом» из «Саратова». Матч состоится в столице Черноземья в воскресенье, 3 августа.