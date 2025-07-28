Воронежский губернатор: победа «Факела» — лучший для меня подарок

— Победа воронежской команды — один из самых приятных подарков, который мне сегодня преподнесли. Кроме того, воронежские болельщики создали праздник для любимой команды и самих себя. В первом матче — полный стадион. Это обязывало наших игроков показать положительный результат, — написал в своем телеграм-канале Александр Гусев.