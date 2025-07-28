Дркушич о 2:2 с «Рубином»: «Обидно пропустить гол на последней минуте. Дома с ЦСКА “Зениту” будет чуть полегче»

— Очень обидно пропустить гол на последней минуте матча. Мы хорошо сыграли первый тайм. Потом в самом начале второго пропустили, а это всегда тяжело. Затем не знаю почему, но упустили инициативу. Тем не менее были моменты, могли забить. Тогда было бы все — победа. В концовке «Рубин» смог забить в том числе благодаря своим болельщикам.