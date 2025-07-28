Кейруш возглавил сборную Омана. Контракт — на один год

В октябре в 4-м раунде квалификации ЧМ-2026 Оман сыграет в одной группе с Катаром и ОАЭ, проведя с ними по одному матчу. Победитель группы выйдет в финальный турнир ЧМ напрямую, а сборная, занявшая 2-е место — сыграет в 5-м раунде.
Последним местом работы Кейруша была сборная Катара. Ранее он возглавлял сборные Ирана, Египта, Колумбии, ЮАР и ОАЭ, а также занимал пост ассистента тренера «Манчестер Юнайтед».
Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше