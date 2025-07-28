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Кейруш возглавил сборную Омана. Контракт — на один год

72-летний португалец подписал с Федерацией футбола Омана контракт на один год.

Источник: Спортс"

В октябре в 4-м раунде квалификации ЧМ-2026 Оман сыграет в одной группе с Катаром и ОАЭ, проведя с ними по одному матчу. Победитель группы выйдет в финальный турнир ЧМ напрямую, а сборная, занявшая 2-е место — сыграет в 5-м раунде.

Последним местом работы Кейруша была сборная Катара. Ранее он возглавлял сборные Ирана, Египта, Колумбии, ЮАР и ОАЭ, а также занимал пост ассистента тренера «Манчестер Юнайтед».

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