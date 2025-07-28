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Месси и Антонелла посетили концерт Coldplay. Их выхватила специальная камера — ранее так вскрылась измена CEO Astronomer

Нападающий «Интер Майами» вместе с женой был замечен на выступлении британской группы Coldplay в Майами.

Источник: Спортс"

После того, как на них навели камеру, пара улыбалась и поприветствовала всех других участников концерта.

Ранее другой концерт коллектива в Фоксборо закончился скандалом. Во время выступления камеры показали генерального директора Astronomer Энди Байрона, обнимавшего свою тайную возлюбленную, начальницу кадров компании, пока его жена сидела дома с двумя детьми. После этого Байрон присел, чтобы скрыться от камеры, а его сотрудница отвернулась. Этот момент завирусился в соцсетях и породил множество мемов.