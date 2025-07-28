Попов о «Зените»: «Семак не понимает, как наладить дисциплину — нужен помощник из Бразилии, видимо. Бразильцы год поиграют, а потом за ними бегать приходится»

«Рубин» старается — молодцы. Но «Зенит», если захочет, сыграет, а не захочет — не сыграет. «Рубин» смог, а «Зенит» не захотел. Вести 2:0 и потом просто на второй тайм не выйти — это позор для «Зенита». А то, что «Рубин» не сдался и играл до конца — молодцы, аплодисменты.
Дзюба же сказал: «Зенит» из Рио-де-Жанейро, неуправляемые. Видимо, нужно какого-то специалиста взять к Семаку. Помощника прямо из Бразилии, которого все бы знали, и который знал бы всех бразильцев, и его бы уважали как тренера. Возможно, он бы наладил дисциплину, потому что Оливейра, видимо, не может это сделать. А Семак не понимает, как это наладить, потому что он не бразилец, и менталитет, видимо, плохо знает. У бразильцев ведь своеобразный менталитет, и подход к ним нужен своеобразный. Плюс они же все звезды, за огромные деньги играют. Год поиграют, и потом за ними приходится бегать, потому что они 3−4 миллиона евро в год получают. Думают: сейчас не буду тренироваться, да и хрен с ним — разорвут со мной контракт, я все равно останусь в плюсе.
Это такая тонкая грань, когда игрок год показывает себя, и потом ему становится насрать на российский чемпионат, он просто его доигрывает. И российские функционеры ничего с этим не могут сделать, потому что если расторгать с ним контракт, то придется выплачивать всю стоимость. Тут такая палка о двух концах, а найти подход к бразильцам — это сложный процесс. Раньше говорили: три болгарина — четвертый лишний. Сейчас так с бразильцами. Нельзя иметь в команде больше трех бразильцев«, — сказал бывший защитник “Рубина”.