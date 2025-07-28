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«Барса» хочет заключить контракт с де Йонгом до 2028-го с опцией продления на сезон. Хавбек сначала должен сменить агента

Как сообщает Mundo Deportivo, в каталонском клубе ждут, когда полузащитник даст добро на переговоры с новым агентом. Сначала он должен разорвать деловые связи со своим нынешним представителем Али Дурсуном, с которым у него были разногласия в течение нескольких месяцев.

Источник: Sports

Как сообщает Mundo Deportivo, в каталонском клубе ждут, когда полузащитник даст добро на переговоры с новым агентом. Сначала он должен разорвать деловые связи со своим нынешним представителем Али Дурсуном, с которым у него были разногласия в течение нескольких месяцев. Только после этого футболист сможет сообщить «Барсе», кто является юридическим лицом, с которым будут вестись переговоры.

Утверждается, что «Барса» хочет подписать с нидерландцем соглашение до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026-го.

В прошедшем сезоне Ла Лиги де Йонг провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика — здесь.