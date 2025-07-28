Шнякин о «двойке» Монтесу от Бубнова за игру с «Краснодаром»: «Сесар не двоечник, а чуть ли не лучший игрок матча. Временами он просто ужинал Кордобой, перехватывал, накрывал,

Но в таком матче интересно было взглянуть на Монтеса в разрушении. Так вот: он СОЖРАЛ ПОЧТИ ВСЕ! Проиграл только ОДНУ верховую, когда Черников сыграл затылком. Сдавил лучшего игрока прошлого чемпионата, временами просто ужинал Кордобой. Сфолил лишь раз. Везде, где можно, перехватил, накрыл, вынес. Из ошибок: дал пробить Сперцяну, но все равно позицию занял нормальную (мяч пролетел между ног), а в концовке дал развернуться Кордобе, который сделал передачу на опасный удар Фуртадо (хотя сложно это назвать грубой ошибкой).