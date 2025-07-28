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«Боруссия» рассматривает подписание Санчо. «МЮ» хочет 18−20 млн евро за вингера (Патрик Бергер)

В дортмундском клубе обсуждают возможность трансфера вингера «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

Источник: Спортс"

Англичане хотят получить 18−20 миллионов евро за 25-летнего игрока.

Сезон-2024/25 Санчо провел в «Челси» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.

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