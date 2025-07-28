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«Ливерпуль» считает, что сможет купить Исака за 120 млн фунтов и бонусы. «Ньюкасл» требует 150 млн (Саша Тавольери)

Ранее стало известно, что нападающий «Ньюкасла» хочет перейти в мерсисайдский клуб, который может сделать крупное предложение.

Источник: Спортс"

По информации журналиста Саши Тавольери, «Ливерпуль» готов удовлетворить требования игрока по пятилетнему контракту. Клуб намерен наладить диалог с «Ньюкаслом», чтобы узнать желания «сорок». Для начала «красные» планируют предложить около 100 миллионов фунтов.

В «Ливерпуле» знают, что «Ньюкасл» требует за форварда 150 миллионов фунтов, но считают, что смогут оформить сделку примерно за 120 миллионов, прописав бонусы за успехи игрока.

Ожидается, что в ближайшие двое суток состоится встреча представителей клубов.

В прошлом сезоне АПЛ Исак провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами. Его статистика — здесь.

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