«Ливерпуль» считает, что сможет купить Исака за 120 млн фунтов и бонусы. «Ньюкасл» требует 150 млн (Саша Тавольери)

По информации журналиста Саши Тавольери, «Ливерпуль» готов удовлетворить требования игрока по пятилетнему контракту. Клуб намерен наладить диалог с «Ньюкаслом», чтобы узнать желания «сорок». Для начала «красные» планируют предложить около 100 миллионов фунтов.
В «Ливерпуле» знают, что «Ньюкасл» требует за форварда 150 миллионов фунтов, но считают, что смогут оформить сделку примерно за 120 миллионов, прописав бонусы за успехи игрока.
Ожидается, что в ближайшие двое суток состоится встреча представителей клубов.
В прошлом сезоне АПЛ Исак провел 34 матча, отличившись 23 голами и 6 ассистами. Его статистика — здесь.
Узнать больше по теме
ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше