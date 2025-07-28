«Боруссия» отдала вратаря Рамая «Хайденхайму» в аренду на сезон

«Боруссия» купила Рамая у «Аякса» за 5 миллионов евро в феврале этого года, после чего он сразу перешел в «Копенгаген» на правах аренды. В рамках чемпионата Дании голкипер провел 12 матчей и пропустил 8 голов.
Фото: https://www.fc-heidenheim.de/
Дортмундский клуб отдал 23-летнего вратаря в аренду на один сезон без права выкупа.
«Боруссия» купила Рамая у «Аякса» за 5 миллионов евро в феврале этого года, после чего он сразу перешел в «Копенгаген» на правах аренды. В рамках чемпионата Дании голкипер провел 12 матчей и пропустил 8 голов.
Фото: https://www.fc-heidenheim.de/