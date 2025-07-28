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«Боруссия» отдала вратаря Рамая «Хайденхайму» в аренду на сезон

Дортмундский клуб отдал 23-летнего вратаря в аренду на один сезон без права выкупа.

Источник: Спортс"

«Боруссия» купила Рамая у «Аякса» за 5 миллионов евро в феврале этого года, после чего он сразу перешел в «Копенгаген» на правах аренды. В рамках чемпионата Дании голкипер провел 12 матчей и пропустил 8 голов.

Фото: https://www.fc-heidenheim.de/