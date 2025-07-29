«Ньюкасл» сообщил «Лейпцигу», что готов предложить более 60 млн фунтов за Шешко. «МЮ» тоже интересуется форвардом

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «сороки» сообщили «РБ Лейпциг», что готовы заплатить более 60 миллионов фунтов за словенского нападающего. Официальных предложений еще не было, поскольку англичане хотят понять, примет ли игрок условия личного контракта.
В «Ньюкасле» также рассматривают возможность подписания Йоана Висса из «Брентфорда» или Николаса Джексона из «Челси».
Интерес к Шешко также проявляет «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Бундеслиги 22-летний форвард провел 33 матча, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика — здесь.
«МЮ» и «Ньюкасл» сделали предложения Шешко. С «Лейпцигом» переговоры начнутся после соглашения с форвардом.