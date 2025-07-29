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Зарплата Феликса за сезон в «Аль-Насре» — 17,5 млн евро. В «Челси» игрок зарабатывал 7 млн, «Бенфика» предлагала 3 млн (Correio da Manhã)

Ранее стало известно, что полузащитник «Челси» близок к переходу в «Аль-Наср» за 30 миллионов евро. Сумма может вырасти до 50 млн за счет бонусов и процента от перепродажи.

Источник: Спортс"

По информации Correio da Manhã, зарплата игрока в клубе из Эр-Рияда составит 17,5 миллиона евро в год. В «Челси» португалец зарабатывал около 7 млн евро, а «Бенфика» предлагала ему 3 млн евро за сезон.

Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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