«Порту» купил Беднарека у «Саутгемптона» за 7,5 млн евро. С защитником сборной Польши подписан контракт до 2029 года

Беднарек выступал за английский клуб с 2017 года — с перерывом в сезоне-2022/23, когда поиграл за «Астон Виллу».
В активе защитника 69 матчей за сборную Польши. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: соцсеть «Порту».
С 29-летним поляком подписан контракт до 2029 года. Сумма отступных за игрока — 60 миллионов евро.
Беднарек выступал за английский клуб с 2017 года — с перерывом в сезоне-2022/23, когда поиграл за «Астон Виллу».
В активе защитника 69 матчей за сборную Польши. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: соцсеть «Порту».