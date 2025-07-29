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«Порту» купил Беднарека у «Саутгемптона» за 7,5 млн евро. С защитником сборной Польши подписан контракт до 2029 года

С 29-летним поляком подписан контракт до 2029 года. Сумма отступных за игрока — 60 миллионов евро.

Беднарек выступал за английский клуб с 2017 года — с перерывом в сезоне-2022/23, когда поиграл за «Астон Виллу».

В активе защитника 69 матчей за сборную Польши. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: соцсеть «Порту».