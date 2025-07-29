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Ривалдо о вечеринке Ямаля: «Ламин — умный парень. Будем надеяться, что он все переосмыслит, чтобы в будущем избегать подобных скандалов и всего, что может навредить карьере»

Ранее стало известно, что тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик недоволен чрезмерной медиаактивностью игроков команды. Он свел развлечения футболистов к минимуму.

На эти решения, вероятно, повлиял скандал вокруг вечеринки Ламина Ямаля, которую вингер «Барселоны» устроил по случаю своего 18-летия.

"Ламин — умный парень. Он наделен здравым смыслом и понимает, в какое время живет. К сожалению, такие истории могут случаться, особенно когда ты так молод и уже знаменит. К его поступкам всегда будет приковано внимание. Будем надеяться, что он все переосмыслит, чтобы в будущем избегать подобных скандалов.

Мы, любители футбола, хотим, чтобы он продолжал блистать, хорошо играл и избегал всего, что могло бы навредить его карьере. Мы хотим говорить о том, что он делает на поле. Надеюсь, что больше не будет никаких историй в этом духе, поэтому что все это только раздражает и печалит.

Мы хотим видеть, как он сияет с мячом на поле. Он заслуживает того, чтобы он нем отзывались только положительно — за тот футбол, который он дарит людям«, — сказал бывший игрок “Барсы” и сборной Бразилии.

День рождения Ямаля прошел в гангстерской стилистике, Ламин был в белом костюме с тростью. 250 гостей посетили вечеринку: инфлюэнсеры, музыканты, игроки «Барсы», Феликс, Пике, Леклер.

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