Ривалдо о вечеринке Ямаля: «Ламин — умный парень. Будем надеяться, что он все переосмыслит, чтобы в будущем избегать подобных скандалов и всего, что может навредить карьере»

Мы, любители футбола, хотим, чтобы он продолжал блистать, хорошо играл и избегал всего, что могло бы навредить его карьере. Мы хотим говорить о том, что он делает на поле. Надеюсь, что больше не будет никаких историй в этом духе, поэтому что все это только раздражает и печалит.