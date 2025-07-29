Мостовой о Зайнутдинове: «В “Динамо” сейчас берут только знакомых. Но если есть возможность, почему нет? Попробуйте сделать трансфер без денег»

Ранее футболист выступал за «Ростов» под руководством нынешнего главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.
«В “Динамо” сейчас берут только знакомых (смеется). С другой стороны, зачем отказываться? Если есть возможность, почему нет? Есть деньги, классно, покупайте. Попробуйте сделать трансфер без денег. 3 миллиона евро — это много.
Раньше на такие деньги можно было купить несколько футболистов. Если бы «Акрон» или «Пари НН» купил кого-то за 3 миллиона, я бы сказал: «Нифига себе»! Они же не могут себе позволить.
Конечно, Зайнутдинов — нормальный футболист, он усилит клуб«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной России.