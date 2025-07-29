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Мостовой о Зайнутдинове: «В “Динамо” сейчас берут только знакомых. Но если есть возможность, почему нет? Попробуйте сделать трансфер без денег»

Московский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника сборной Казахстана из «Бешикташа». Сумма трансфера — 2,5 миллиона евро плюс бонусы.

Источник: Спортс"

Ранее футболист выступал за «Ростов» под руководством нынешнего главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

«В “Динамо” сейчас берут только знакомых (смеется). С другой стороны, зачем отказываться? Если есть возможность, почему нет? Есть деньги, классно, покупайте. Попробуйте сделать трансфер без денег. 3 миллиона евро — это много.

Раньше на такие деньги можно было купить несколько футболистов. Если бы «Акрон» или «Пари НН» купил кого-то за 3 миллиона, я бы сказал: «Нифига себе»! Они же не могут себе позволить.

Конечно, Зайнутдинов — нормальный футболист, он усилит клуб«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной России.

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