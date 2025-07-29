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Хавбек «Пари НН» Тичич: «Русские девушки любят наряжаться, показать себя во всей красе, даже если просто идут в магазин. Хотят быть красивыми везде и всегда. В Словении это не так часто»

— Уже привозили семью в Россию?

Источник: Спортс"

— Да, девушка приезжала на две недели. Погуляли, сходили в рестораны. Пока это все.

— Девушка — словенка?

— Да.

— Чем словенские девушки отличаются от русских?

— Ух, тут надо подумать. В целом, не сильно отличаются — больше зависит от конкретного человека. Но в России девушки больше любят наряжаться, показать себя во всей красе, даже если просто идут в магазин за продуктами или попить кофе.

Русские девушки хотят быть красивыми везде и всегда. В Словении такое тоже есть, но не так часто, не каждый день и не при каждой возможности.

— Больше нравится, как здесь или как в Словении?

— Я словенец, поэтому, как в Словении, конечно, — сказал Тичич.