Хавбек «Пари НН» Тичич: «Русские девушки любят наряжаться, показать себя во всей красе, даже если просто идут в магазин. Хотят быть красивыми везде и всегда. В Словении это не так часто»

— Да, девушка приезжала на две недели. Погуляли, сходили в рестораны. Пока это все.
— Девушка — словенка?
— Да.
— Чем словенские девушки отличаются от русских?
— Ух, тут надо подумать. В целом, не сильно отличаются — больше зависит от конкретного человека. Но в России девушки больше любят наряжаться, показать себя во всей красе, даже если просто идут в магазин за продуктами или попить кофе.
Русские девушки хотят быть красивыми везде и всегда. В Словении такое тоже есть, но не так часто, не каждый день и не при каждой возможности.
— Больше нравится, как здесь или как в Словении?
— Я словенец, поэтому, как в Словении, конечно, — сказал Тичич.