Федорищев о том, что «Крылья» должны 923 млн рублей: «Меня ругают за этот долг, но он копился 15 лет. Я за предшественников все отдам, а за свою работу отвечу»

Из них 671 млн — основной долг, 28,3 млн — проценты на 28 января 2025 года, 100,7 млн — повышенные проценты, начисленные с 10 января 2022 года по 9 января 2025 года.
— Не критичен ли для «Крыльев Советов» долг перед «РТ‑Капитал» в 923 млн рублей? И подали ли уже документы на обжалование?
— Там целая процедура, связанная с судебными инстанциями. Их несколько, мы обязаны обжаловать и пройти этот путь. В «РТ‑Капитал» приняли решение пойти по судебному пути, мы согласны. С уважением относимся к коллегам, отдельно благодарны Сергею Викторовичу Чемезову, который всегда отдельно поддерживал команду в сложное время, когда нужна была поддержка.
Также благодарны «Ростеху», который обеспечивает нашу страну самым мощным вооружением, при этом всегда помогает в социальной части. Поддержка «Крыльев Советов» в тот период, когда она была оказана, была безупречной.
Как только судебное решение появится в конечной инстанции, мы его выполним. Готовы были раньше, но коллеги справедливо отметили, что нужно пройти все судебный инстанции. Мы их пройдем. На клубе это никак не отразится, команда абсолютно финансово устойчива. Не будет никаких проблем ни в этом, ни в следующем сезоне.
Ответственность за те решения, которые были приняты и привели к этому долгу, лежит на тех людях, которые их принимали. Мы их знаем, иногда даже общаемся с ними, чтобы получить какую‑то информацию. Меня ваши коллеги по перу, болельщики ругают за этот долг. Но долг копился 15 лет, моя задача — его отдать, чтобы это не повлияло на команду.
В первых двух матчах мы увидели, что не смотря на все, команда достаточно боеспособная, у нее все хорошо. Я за предшественников все отдам, а за свою работу отвечу, — сказал губернатор Самарской области.