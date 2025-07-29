Федорищев о том, что «Крылья» должны 923 млн рублей: «Меня ругают за этот долг, но он копился 15 лет. Я за предшественников все отдам, а за свою работу отвечу»

Ответственность за те решения, которые были приняты и привели к этому долгу, лежит на тех людях, которые их принимали. Мы их знаем, иногда даже общаемся с ними, чтобы получить какую‑то информацию. Меня ваши коллеги по перу, болельщики ругают за этот долг. Но долг копился 15 лет, моя задача — его отдать, чтобы это не повлияло на команду.