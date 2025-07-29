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Андрей Кобелев: «Давно не видел, чтобы “Зенит” так легко упустил преимущество после 2:0. Что значит нет желания у бразильцев? Много новых игроков, они должны доказывать»

Команды сыграли вничью во 2-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Нет ощущения, что команда превращается в неуправляемых бразильцев, которые на второй тайм просто не вышли?

— По одной игре, наверное, рано делать выводы, но то, что во втором тайме «Зенит» прилично сбавил — это факт, который был виден невооруженным глазом.

— Мы не первый год видим движение по нисходящей. В нынешнем сезоне тяжелый матч с «Ростовом», ничья с «Рубином».

— «Зенит» сейчас все-таки не в оптимальном физическом состоянии. И мы должны говорить о том, что «Зенит» перестраивается. В предыдущих чемпионствах нагрузку на себе несли несколько футболистов: Кузяев, Малком, Вендел, Клаудиньо. Они делали разницу на поле, сейчас ни одного из них нет, на первый план должны выходить другие лидеры.

Но сегодня мы этого не видим. Если индивидуально бразильцы очень сильные, то в плане сыгранности необходимо какое-то время. Я давно не видел, чтобы «Зенит», ведя 2:0, так легко упустил преимущество.

— У бразильцев нет желания бороться?

— Что значит нет желания? Там ведь много новых игроков, они должны доказывать. А то, что бразильцев много… Мы же понимаем, что рынок иностранцев сегодня ограничен. И ограничен, в общем-то, Южной Америкой. Где брать других футболистов? — сказал бывший игрок «Динамо» и «Зенита».