Андрей Кобелев: «Давно не видел, чтобы “Зенит” так легко упустил преимущество после 2:0. Что значит нет желания у бразильцев? Много новых игроков, они должны доказывать»

— «Зенит» сейчас все-таки не в оптимальном физическом состоянии. И мы должны говорить о том, что «Зенит» перестраивается. В предыдущих чемпионствах нагрузку на себе несли несколько футболистов: Кузяев, Малком, Вендел, Клаудиньо. Они делали разницу на поле, сейчас ни одного из них нет, на первый план должны выходить другие лидеры.