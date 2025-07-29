«Акрон» и «Крылья Советов» вступают в борьбу за Кубок России

Тольяттинский «Акрон» примет на стадионе «Солидарность Самара Арене» калининградскую «Балтику». Игра начнется в 19:30 (MSK+1).
В 21.45 (MSK+1) самарские «Крылья Советов» начнут гостевую игру с «Краснодаром».
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ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше