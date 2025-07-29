Мостовой о желании Роши уйти из ЦСКА: «Деньги решают все, забудьте про эмблемы и флаги. О чем говорить, если Роналду уезжал туда, где футбола вообще не было?»

"Во многих командах сталкивался с такими ситуациями, как сейчас с Рошей в ЦСКА. Футболист вправе решать свое будущее. Кто бы что ни говорил, но деньги решают все. Забудьте про эмблемы и флаги. Получил сумасшедшее предложение и поехал. В случае с Рошей — так и есть. Что получишь, если будешь удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду?