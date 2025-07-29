Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Интер Э
0
:
Олимпия Л
0
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Динамо К
2
:
Хамрун Спартанс
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
12.00
П2
52.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Дрита
0
:
Копенгаген
1
Все коэффициенты
П1
73.00
X
11.00
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дифферданж
0
:
ТНС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
перерыв
Краснодар
1
:
Крылья Советов
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.15
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.00
П2
30.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Зриньски
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.44
П2
2.67
Футбол. Лига конференций
завершен
Иберия 1999
2
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
2
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
3
:
КуПС
0
П1
X
П2

Мостовой о желании Роши уйти из ЦСКА: «Деньги решают все, забудьте про эмблемы и флаги. О чем говорить, если Роналду уезжал туда, где футбола вообще не было?»

"Во многих командах сталкивался с такими ситуациями, как сейчас с Рошей в ЦСКА. Футболист вправе решать свое будущее. Кто бы что ни говорил, но деньги решают все. Забудьте про эмблемы и флаги. Получил сумасшедшее предложение и поехал.

Источник: Спортс"

"Во многих командах сталкивался с такими ситуациями, как сейчас с Рошей в ЦСКА. Футболист вправе решать свое будущее. Кто бы что ни говорил, но деньги решают все. Забудьте про эмблемы и флаги. Получил сумасшедшее предложение и поехал. В случае с Рошей — так и есть. Что получишь, если будешь удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду?

О чем говорить, если люди, как Роналду и остальные, уезжали туда, где футбола вообще не было?

Конечно, для ЦСКА это будет большая потеря. Дивеев, Мойзес и Роша — три основных защитника команды. Однако в этом случае ничего не поделаешь", — отметил экс-хавбек сборной России.

Роша хочет выкупить свой контракт у ЦСКА. «Аль-Джазира» предлагает защитнику 3-летнее соглашение на 2,8 млн евро в год («СЭ»).