Сын Канисареса о Куртуа: «Месси среди вратарей. Мы смотрим на лучшего голкипера в истории футбола»

До перехода в основную команду «Реала» я тренировался с Льописом (тренером вратарей — Спортс«“) и чувствовал себя лучшим: я сделаю больше сэйвов, чем Лунин, больше, чем Кепа… Я всегда ходил на тренировки, веря, что стану лучшим, до случая на стадионе “Бетиса”: я готовился к разминке, и когда до начала оставалась всего одна минута, появился Куртуа в футболке-поло и шортах, без каких-либо повязок или чего-либо еще.