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Сын Канисареса о Куртуа: «Месси среди вратарей. Мы смотрим на лучшего голкипера в истории футбола»

"Он Месси среди вратарей. То, что он делает, ненормально, это безумие.

Источник: Спортс"

До перехода в основную команду «Реала» я тренировался с Льописом (тренером вратарей — Спортс«“) и чувствовал себя лучшим: я сделаю больше сэйвов, чем Лунин, больше, чем Кепа… Я всегда ходил на тренировки, веря, что стану лучшим, до случая на стадионе “Бетиса”: я готовился к разминке, и когда до начала оставалась всего одна минута, появился Куртуа в футболке-поло и шортах, без каких-либо повязок или чего-либо еще.

Он вышел на поле, и на первой или второй минуте он с такой легкостью совершил три сложных сэйва… Вот тогда я понял и сказал, что это ненормально. Мы смотрим на лучшего вратаря в истории футбола«, — сказал голкипер “Фаренсе” Лукас Канисарес, находившийся в системе “Реала” с 2014 по 2024 год.