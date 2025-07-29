Сын Канисареса о Куртуа: «Месси среди вратарей. Мы смотрим на лучшего голкипера в истории футбола»

До перехода в основную команду «Реала» я тренировался с Льописом (тренером вратарей — Спортс«“) и чувствовал себя лучшим: я сделаю больше сэйвов, чем Лунин, больше, чем Кепа… Я всегда ходил на тренировки, веря, что стану лучшим, до случая на стадионе “Бетиса”: я готовился к разминке, и когда до начала оставалась всего одна минута, появился Куртуа в футболке-поло и шортах, без каких-либо повязок или чего-либо еще.
Он вышел на поле, и на первой или второй минуте он с такой легкостью совершил три сложных сэйва… Вот тогда я понял и сказал, что это ненормально. Мы смотрим на лучшего вратаря в истории футбола«, — сказал голкипер “Фаренсе” Лукас Канисарес, находившийся в системе “Реала” с 2014 по 2024 год.