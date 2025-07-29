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Черчесов о критике «Зенита» от Глушенкова-старшего: «Папа должен был хотя бы в первый день промолчать. Сын не отвечает за отца, мы не можем ему закрыть рот»

— Где вы видите Глушенкова? Правый фланг — 100% Энрике, на левом — Педро, Мостовой.

Источник: Спортс"

— У Глушенкова высокий футбольный интеллект. У меня был такой Токмак в «Ференцвароше», если говорить про своих, то в «Спартаке» был Черенков. Ему нужно дать возможность выйти из этой клетки, чтобы он поймал свою игру, а потом — опять в какие-то рамки…

Нужно переговорить, наметить, от игрока требуют, он умеет многое… Я долго играл и как тренер работаю. Такие ситуации постоянны. Есть вопрос — нужно решить.

У нас в Сокольниках в лифте было написано: «Хочешь понять соседа? Переговори с ним». Если хочешь понять своего футболиста или тренера — переговори.

— А что делать, если начинает говорить отец?

— Не думаю, что это критика, просто констатация факта.

— Должны ли его слова рикошетить по отношению Семака к Глушенкову?

— Думаю, нет. Сын не отвечает за отца, мы не можем ему закрыть рот. Вы [журналисты] просто не подходите к нему, он бы ничего не сказал. Папа, наверное, должен был хотя бы в первый день промолчать, — отметил бывший главный тренер сборной России в эфире «Коммент.Live».

Новый конфликт вокруг Глушенкова: отец против решений Семака. Допускает, что Максим уйдет из «Зенита».

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