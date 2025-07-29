Черчесов о критике «Зенита» от Глушенкова-старшего: «Папа должен был хотя бы в первый день промолчать. Сын не отвечает за отца, мы не можем ему закрыть рот»

— У Глушенкова высокий футбольный интеллект. У меня был такой Токмак в «Ференцвароше», если говорить про своих, то в «Спартаке» был Черенков. Ему нужно дать возможность выйти из этой клетки, чтобы он поймал свою игру, а потом — опять в какие-то рамки…