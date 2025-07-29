«Аталанта» не продала Лукмана «Интеру» за 42+3 млн евро и требует 50 млн

По информации журналиста Альфредо Педуллы, бергамаски отказались отпускать игрока на таких условиях. Они требуют 50 миллионов евро и готовы принять предложение, при котором 45 млн евро будут выплачены сразу, а еще 5 млн — в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Лукман отметился 15 голами в 31 матче Серии А, разделив 3-е место в гонке бомбардиров чемпионата. Подробную статистику нигерийца можно найти здесь.
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