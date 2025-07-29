Мусаев про 2 поражения подряд: «Или “Краснодар” возвращается на землю, или это все будет продолжаться. Нельзя играть только один тайм. Пропущенные голы — наши грубейшие ошибки»

Вот эти вывески чемпионства — все нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и сегодня с «Крыльями Советов», но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас или возвращаемся на землю, или это все будет продолжаться.