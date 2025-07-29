Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Э
1
:
Олимпия Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо К
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
0
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
1
:
ТНС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
1
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Иберия 1999
2
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
2
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
3
:
КуПС
0
П1
X
П2

Мусаев про 2 поражения подряд: «Или “Краснодар” возвращается на землю, или это все будет продолжаться. Нельзя играть только один тайм. Пропущенные голы — наши грубейшие ошибки»

— Второе подряд домашнее поражение. С чем это связано?

Источник: Спортс"

— Примерно с тем же, что и первое поражение. В эпизодах с пропущенными голами наши грубейшие ошибки. Мы не имеем права так играть, и мы не играли так на протяжении последних полутора лет.

Вот эти вывески чемпионства — все нужно забыть. Потому что вроде бы играем неплохо и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и сегодня с «Крыльями Советов», но нет побед. Вот эта история потерялась. И мы сейчас или возвращаемся на землю, или это все будет продолжаться.

Второй тайм — нет претензий, бились, старались, отдали все силы, создали моменты, но нельзя играть только или второй тайм, или первый. К сожалению, проиграли, но я надеюсь, что мы сделаем правильные выводы, и это поражение может стать отправной точкой к тому, что было в прошлом сезоне.

Можно сказать, что стартовому составу не хватило сыгранности. Я не хочу выносить, чем я недоволен, но в моментах с голом так играть нельзя. 100%, что сыгранности не хватило. Именно тактически мы ходили, какие‑то моменты прокатывали, играли. Видно, еще несыгранность есть. Моменты с пропущенными голами недопустимы.

— Много моментов не реализовал «Краснодар». С чем это связано? С какой‑то неуверенностью игроков?

— Все к одному идет: просто не надо пропускать эти мячи. Играй, счет 0:0, или ты 1:0 ведешь — и будет тебе спокойней забивать эти мячи. Создаем сами себе определенные трудности, и потом одно за другое цепляется. То есть мы понимаем четко, в чем проблема, понимаем, что делать. Этим займемся с завтрашнего дня, — сказал главный тренер «Краснодара».