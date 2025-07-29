«Ньюкасл» арендует Рэмсдейла у «Саутгемптона» с правом выкупа

Футболисту разрешили отправиться в расположение «Ньюкасла» для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В прошлом сезоне АПЛ Рэмсдейл провел 30 матчей и пропустил 66 голов.
«Сороки» достигли договоренности с «Саутгемптоном» о трансфере 27-летнего вратаря, сообщает The Athletic. Сделка будет оформлена в формате платной аренды с правом выкупа.
Футболисту разрешили отправиться в расположение «Ньюкасла» для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В прошлом сезоне АПЛ Рэмсдейл провел 30 матчей и пропустил 66 голов.