Рапопорт о воспитанниках «Зенита»: «Семак говорил, что берет 5−6 на сборы, но они не мотивированы прорваться в главную команду и очень слабо готовы функционально. Он заложник ситуации»

Мы с ним разговаривали на тему, почему за последние годы в основном составе «Зенита» не закрепился ни один молодой игрок. Семак сказал, что берет пятерых-шестерых таких игроков на сборы, но, во-первых, они не мотивированы, чтобы прорваться в главную команду, а во-вторых, очень слабо готовы функционально. И на коротких сборах привести их в нормальное состояние можно только при условии, когда они сами будут «гореть». Набрать форму «вразвалку» не получится.