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Рапопорт о воспитанниках «Зенита»: «Семак говорил, что берет 5−6 на сборы, но они не мотивированы прорваться в главную команду и очень слабо готовы функционально. Он заложник ситуации»

— Семак — заложник ситуации, когда нужно показывать высокий результат. Если у «Зенита» есть финансовые возможности, зачем отказываться от покупки дорогостоящих игроков?

Источник: Спортс"

Мы с ним разговаривали на тему, почему за последние годы в основном составе «Зенита» не закрепился ни один молодой игрок. Семак сказал, что берет пятерых-шестерых таких игроков на сборы, но, во-первых, они не мотивированы, чтобы прорваться в главную команду, а во-вторых, очень слабо готовы функционально. И на коротких сборах привести их в нормальное состояние можно только при условии, когда они сами будут «гореть». Набрать форму «вразвалку» не получится.

Мне просто нравился полузащитник Васильев, я интересовался его судьбой. Сейчас его отдали в «Сочи».

— Тоже не закрепился в составе.

— Васильев — травматичный игрок, с характером есть проблемы. Вы поймите Семака. Если в «Зенит» привозят игрока, за которого заплачены большие деньги, его надо ставить состав. Думаю, приобретения согласовываются с главным тренером. И большинство игроков, которых покупает «Зенит», довольно сильные.

— Может, молодым надо давать больше времени для вхождения в состав «Зенита»? Проявить терпение, как делали Морозов, Садырин в свое время? Не может быть, чтобы не было талантов в Петербурге много лет.

— Я помню, у «Зенита» была очень сильная команда 2005 года рождения в молодежном первенстве. Она была сильнейшей в лиге. Соперники того «Зенита» — «Локомотив», ЦСКА — выглядели не так ярко. Но сейчас в «Локо» играет Батраков, в «Крылья» ушел Раков, который забил на старте чемпионата уже два гола, в ЦСКА есть Кисляк, Глебов, Абдулкадыров, ребята того же года.

А вот где игроки «Зенита» 2005 года рождения, ярко выглядевшие в молодежке, — вопрос. Куда они девались?

Раньше, когда у «Зенита» не было больших средств и в команду не привозили дорогостоящих игроков, молодые землю грызли, чтобы прорваться в основной состав. Я имею в виду поколение Аршавина, Денисова, Кержакова, Быстрова, Малафеева. Сейчас таких ребят нет.

Есть, например, талантливый Шилов. Думаю, Семак дал бы ему время в матче с «Рубином», если бы счет позволял. Но во втором тайме «Зенит» растерял преимущество, и выпускать молодого игрока было опасно, — сказал экс-тренер «Зенита».