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Родриго Де Поль: «Месси — величайший. Хочу помочь ему выиграть много титулов, для меня большая честь играть с Лионелем в одном клубе»

Аргентинский полузащитник, перешедший в «Интер Майами» из «Атлетико», дебютировал за американскую команду в матче группового этапа Кубка лиг против «Атласа» (2:1).

Источник: Спортс"

"Я хочу помочь Лионелю Месси выиграть титулы. Он величайший. Мне повезло играть с ним в сборной и выиграть много титулов.

Для меня большая честь играть с ним в одном клубе. Я всегда этому рад и хочу помочь ему выиграть много титулов.

Я хочу написать самые важные страницы [в истории] «Интер Майами». Мне всегда нравились сложные задачи, поэтому я очень счастлив", — сказал Родриго Де Поль.

Месси сделал 2 передачи в матче Кубка лиг против «Атласа». Форвард «Интер Майами» набрал 24+10 в 30 играх сезона.