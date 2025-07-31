Родриго Де Поль: «Месси — величайший. Хочу помочь ему выиграть много титулов, для меня большая честь играть с Лионелем в одном клубе»

"Я хочу помочь Лионелю Месси выиграть титулы. Он величайший. Мне повезло играть с ним в сборной и выиграть много титулов.
Для меня большая честь играть с ним в одном клубе. Я всегда этому рад и хочу помочь ему выиграть много титулов.
Я хочу написать самые важные страницы [в истории] «Интер Майами». Мне всегда нравились сложные задачи, поэтому я очень счастлив", — сказал Родриго Де Поль.
Месси сделал 2 передачи в матче Кубка лиг против «Атласа». Форвард «Интер Майами» набрал 24+10 в 30 играх сезона.