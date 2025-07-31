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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и «Борнмут» с общим счетом 6:2 в ходе тура в США

Команда тренера Рубена Аморима в Чикаго переиграла «Борнмут» со счетом 4:1.

Источник: Спортс"

В составе манкунианцев голами отличились Расмус Хейлунд, Патрик Доргу, Амад Диалло и Итан Уильямс. Доргу также отметился одной результативной передачей.

«Манчестер Юнайтед» ранее в Нью-Джерси сыграл товарищеский матч против «Вест Хэма» и одержал победу со счетом 2:1.

Манкунианцы проведут еще один матч в ходе турне в США — 4 августа против «Эвертона».

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