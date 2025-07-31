Джонатан Дэвид: «В “Ювентусе” играли прекрасные футболисты, ставшие легендами — Роналду, Дибала, Трезеге. Но в детстве примером для подражания был Это’О»

— Я поговорил с партнерами по команде и тренером. Они также очень заинтересованы в моем переходе в «Ювентус».
Первые беседы с Тудором прошли очень позитивно; он спросил меня, чего я жду, и рассказал о своих ожиданиях.
Моя работа — забивать голы. Мне придется много работать, но я надеюсь поддерживать свой уровень.
В «Ювентусе» играли прекрасные игроки, ставшие легендами — Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Давид Трезеге.
— Кто ваш кумир?
— В детстве у меня было много примеров для подражания, среди которых был Самюэль Это’О. Да и сейчас я восхищаюсь многими, — сказал нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид.
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