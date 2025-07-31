Дзюба на вопрос, народный ли он футболист: «Отчасти: 30% людей меня не любят, а 70 — очень тепло относятся. Это связано с ЧМ-2018, наверное, и детишкам я всегда уделяю много времени»

Я думаю, если смотреть в процентном соотношении, то 30 процентов людей меня не любят, а 70 процентов — очень тепло относятся. Наверное, это связано еще с чемпионатом мира 2018 года. Плюс детишки ко мне очень хорошо относятся, потому что я им всегда уделяю много времени.