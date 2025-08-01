Оуэн не верит в чемпионство «Сити»: «Он так быстро не оправится. Я верю в “Ливерпуль”, а если и будет неожиданность, то от “Арсенала”, в крайнем случае &

Конечно, вернется Родри, но после травм «крестов» никаких гарантий быть не может.
Нет, я не думаю, что они смогут выиграть АПЛ. Я твердо верю в «Ливерпуль». Если и будет какая-то неожиданность, то скорее со стороны «Арсенала». В крайнем случае — «Челси». Но не думаю, что «Ман Сити» сможет так быстро оправиться«, — сказал в эфире Talksport экс-форвард “Ливерпуля”.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше