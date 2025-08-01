«Спартаку» интересен защитник «Фенербахче» Джику («Чемпионат»)

Француз находится в шорт-листе московского клуба вместе с защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой.
В прошедшем сезоне чемпионата Турции Джику провел 25 матчей. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
По информации «Чемпионата», красно-белые видят в Александре Джику одного из основных кандидатов на позицию центрального защитника после отказа Сауля Коко из «Торино».
Француз находится в шорт-листе московского клуба вместе с защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой.
В прошедшем сезоне чемпионата Турции Джику провел 25 матчей. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.