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«Спартаку» интересен защитник «Фенербахче» Джику («Чемпионат»)

По информации «Чемпионата», красно-белые видят в Александре Джику одного из основных кандидатов на позицию центрального защитника после отказа Сауля Коко из «Торино».

Источник: Спортс"

Француз находится в шорт-листе московского клуба вместе с защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Джику провел 25 матчей. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.