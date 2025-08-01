«Сосьедад» арендовал у «Лиона» защитника сборной Хорватии Чалету-Цара с опцией выкупа

Чалета-Цар провел в «Олимпике» два сезона и в 43 матчах чемпионата Франции забил один гол. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста сборной Хорватии можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/RealSociedad.
«Сосьедад» объявил о переходе защитника «Лиона» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа хорватского футболиста.
Чалета-Цар провел в «Олимпике» два сезона и в 43 матчах чемпионата Франции забил один гол. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста сборной Хорватии можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/RealSociedad.