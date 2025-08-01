Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
02.08
Уфа
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.10
П2
3.30
Футбол. Первая лига
02.08
КАМАЗ
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.13
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
02.08
Ростов
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.10
Футбол. Первая лига
02.08
Чайка
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.28
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
02.08
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.74
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
02.08
Пари Нижний Новгород
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.03
П2
1.73

«Сосьедад» арендовал у «Лиона» защитника сборной Хорватии Чалету-Цара с опцией выкупа

«Сосьедад» объявил о переходе защитника «Лиона» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа хорватского футболиста.

Чалета-Цар провел в «Олимпике» два сезона и в 43 матчах чемпионата Франции забил один гол. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста сборной Хорватии можно ознакомиться здесь.

Фото: x.com/RealSociedad.