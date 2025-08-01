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3 000 «враждебных или вызывающих беспокойство» сообщений о женской сборной Англии появилось во время финала женского Евро. Были посты с расизмом, мизогонией, сексуальной объективизацией

Во время финала чемпионата Европы 2025 года было опубликовано три тысячи сообщений об английской команде, содержащих «враждебный или вызывающий беспокойство контент».

Источник: Спортс"

Британская служба мониторинга онлайн-угроз Moonshot проанализировала угрозы насилия и оскорбления, направленные в адрес игроков сборной Англии и главного тренера Сарины Вигман во время победы над Испанией, и установила, что социальные сети не удалили большую часть оскорбительного контента.

Компания изучила 73 400 постов во время финала в 30 социальных сетях. Из них 3 000 содержали «враждебный или вызывающий беспокойство контент», включая «неконкретный оскорбительный язык» или проявления мизогинии.

Moonshot сообщила социальным платформам о 95 сообщениях, направленных на конкретных игроков или тренера, но 99% из них так и не были удалены.

Из этих 95 постов 42% содержали расистские оскорбления, 29% — мизогинические высказывания, 12% — сексуальную объективизацию, еще 11% касались вопросов сексуальной ориентации. Больше всего нападок (18%) пришлось на 19-летнюю Мишель Агьеманг, признанную лучшей молодой футболисткой турнира и вышедшую в финале в середине второго тайма. Большая часть постов касалась цвета ее кожи.

Англия выиграла женский Евро! Второй раз подряд.