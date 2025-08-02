«Барса» может выплатить Ромеу половину оставшейся зарплаты ради расторжения контракта — 1,75 млн евро до налогов. Опорником интересуются «Жирона» и «Овьедо»

Ромеу перешел в «Барсу» из «Жироны» в 2023 году. В прошлом сезоне он играл за «Жирону» на правах аренды.
По данным Diario Sport, клубы продолжают общение относительно будущего защитника. Действующее соглашение испанца с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2026 года.
Утверждается, что «Барселона» может расторгнуть контракт с Ориолем и выплатить ему половину зарплаты, оставшейся по годичному контракту. По данным Capology, Ромеу платят 3,5 млн евро до уплаты налогов.
Помимо «Жироны», интерес к игроку проявляет «Реал Овьедо», но он сам предпочитает возвращение в команду, где его ценят на поле и в раздевалке.
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