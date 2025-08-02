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Кыргызстанец Джоэл Коджо: «В “Алае” забрали мой паспорт, сказали, что сделают визу, и не отдавали, чтобы не уехал в другую команду. После сезона вернули, но снова хотели забрать — бежал через

"Я забил 27 голов в первом сезоне в Кыргызстане, они хотели продлить со мной контракт, но я хотел уехать. Они были против, хотели, чтобы я остался и продолжил играть.

Источник: Спортс"

Я сказал, что мне хочется играть в другой команде, в которой платят больше. Ведь у меня есть семья в Гане, у нас нет папы, я помогаю всей семье, всегда отправляю деньги домой. Того, что я получаю здесь, мне не хватает.

Они не хотели соглашаться и забрали мой паспорт. Они понимали, что я могу уехать, и поэтому забрали мой паспорт. Меня обманули, сказав, что сделают мне визу, я дал паспорт, а они не хотели мне его возвращать.

Когда сезон закончился, я сказал, что хочу в Бишкек, поеду жить. На базе никого не было, я не мог там жить один, дайте паспорт, хочу в Бишкеке жить.

Они не хотели отдавать, я поехал к президенту и попросил вернуть мне паспорт: «Я хочу жить в Бишкеке. Когда сезон начнется, я приеду». Он 50 на 50, не хотел соглашаться, но все же дал паспорт. Но через час, я слышал, он звонил Алмазу, директору, и сказал: «Не отпускай Коджо, если он уедет, то будет играть в другой команде».

После этого я услышал стук: «Коджо, открывай». Я не открыл. Собрал быстро в сумку свои вещи, кинул сумку в окно.

После этого я приехал в Бишкек и нашел вариант играть в Армении. Я уехал туда«, — сказал нападающий “Нефтчи Фергана”.