Кыргызстанец Джоэл Коджо: «В “Алае” забрали мой паспорт, сказали, что сделают визу, и не отдавали, чтобы не уехал в другую команду. После сезона вернули, но снова хотели забрать — бежал через

Я сказал, что мне хочется играть в другой команде, в которой платят больше. Ведь у меня есть семья в Гане, у нас нет папы, я помогаю всей семье, всегда отправляю деньги домой. Того, что я получаю здесь, мне не хватает.
Они не хотели соглашаться и забрали мой паспорт. Они понимали, что я могу уехать, и поэтому забрали мой паспорт. Меня обманули, сказав, что сделают мне визу, я дал паспорт, а они не хотели мне его возвращать.
Когда сезон закончился, я сказал, что хочу в Бишкек, поеду жить. На базе никого не было, я не мог там жить один, дайте паспорт, хочу в Бишкеке жить.
Они не хотели отдавать, я поехал к президенту и попросил вернуть мне паспорт: «Я хочу жить в Бишкеке. Когда сезон начнется, я приеду». Он 50 на 50, не хотел соглашаться, но все же дал паспорт. Но через час, я слышал, он звонил Алмазу, директору, и сказал: «Не отпускай Коджо, если он уедет, то будет играть в другой команде».
После этого я услышал стук: «Коджо, открывай». Я не открыл. Собрал быстро в сумку свои вещи, кинул сумку в окно.
После этого я приехал в Бишкек и нашел вариант играть в Армении. Я уехал туда«, — сказал нападающий “Нефтчи Фергана”.