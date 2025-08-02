Кыргызстанец Джоэл Коджо: «В “Алае” забрали мой паспорт, сказали, что сделают визу, и не отдавали, чтобы не уехал в другую команду. После сезона вернули, но снова хотели забрать — бежал через

Они не хотели отдавать, я поехал к президенту и попросил вернуть мне паспорт: «Я хочу жить в Бишкеке. Когда сезон начнется, я приеду». Он 50 на 50, не хотел соглашаться, но все же дал паспорт. Но через час, я слышал, он звонил Алмазу, директору, и сказал: «Не отпускай Коджо, если он уедет, то будет играть в другой команде».